Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı dökülen kaynar suyla yandı. Korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Yeşilmen'in kızının son hali yürek yaktı.

Geçtiğimiz haftalarda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek video çeken Yeliz Yeşilmen dün korkunç bir kaza yaşadı. Şarkıcının 10 yaşındaki kızı bacağına kaynar su döküldü.

"ÇOK BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK"

Her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yeşilmen, korkunç olaydan iki saat sonra video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. "Ağlamaktan gözlerim şişti" diyen Yeşilmen, sözlerine şöyle devam etti: "Asya'mın bacaklarına demlik döküldü ocaktaki. Kuzum rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz, nazar buradan çıktı sanırım. Bunla bitmiş olsun. Allah'tan yan masada krem vardı 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

KIZI İÇİN KURAN OKUTTU

Yeliz Yeşilmen'in hastaneye kaldırılan kızının bacakları sargıya alındı. 1 ay suyla teması yasaklanan 10 yaşındaki küçük kız dinlenmesi için evine gönderildi. Kızıyla tatil yaptıkları otele geldikten sonra kuran okutan Yeliz Yeşilmen, sürekli yanında Kur-an taşındığı ve fırsat buldukça okuduğunu söyledi.