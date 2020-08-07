Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı dökülen kaynar suyla yandı. Korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Yeşilmen'in kızının son hali yürek yaktı.

07.08.2020 08:36 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:00

Geçtiğimiz haftalarda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek video çeken Yeliz Yeşilmen dün korkunç bir kaza yaşadı. Şarkıcının 10 yaşındaki kızı bacağına kaynar su döküldü.

"ÇOK BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK"

Her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yeşilmen, korkunç olaydan iki saat sonra video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. "Ağlamaktan gözlerim şişti" diyen Yeşilmen, sözlerine şöyle devam etti: "Asya'mın bacaklarına demlik döküldü ocaktaki. Kuzum rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz, nazar buradan çıktı sanırım. Bunla bitmiş olsun. Allah'tan yan masada krem vardı 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

KIZI İÇİN KURAN OKUTTU

Yeliz Yeşilmen'in hastaneye kaldırılan kızının bacakları sargıya alındı. 1 ay suyla teması yasaklanan 10 yaşındaki küçük kız dinlenmesi için evine gönderildi. Kızıyla tatil yaptıkları otele geldikten sonra kuran okutan Yeliz Yeşilmen, sürekli yanında Kur-an taşındığı ve fırsat buldukça okuduğunu söyledi.

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Haber Yorumları (2)
ARİF GSLİ: Canım benim. Allah hayırlı şifa versin. Bu mübarek günde. Cumanız kabul olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATANDAS: Gecmis olsun cocuga
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı Dünya
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı 3. Sayfa
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Magazin
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi 'ortadan kayboldu' iddialarına karşılık belge yayınlayacak
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi "ortadan kayboldu" iddialarına karşılık belge yayınlayacak
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu
Magazin Sezen Aksu Gupse Özay Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Lübnan Beyrut Futbolcu
Şu an buradasınız: Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 09:12:42. #1.15#
title