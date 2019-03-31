Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı

Son zamanlarda yaptığı açıklama ve paylaşımlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, 31 Mart Yerel Seçimlerde kimi desteklediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan şarkıcı, oy vereceği belediye başkanı ile selfie yaptı.

"BAŞKANIMIZ SEN OL İNŞALLAH, OYUM SANA"

Dün akşam oy vereceği isim olan Serkan Toper'le çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Tuğba Ekinci, "Eğitimiyle bilgisiyle güvendiğim Serkan Toper, Beşiktaş belediye başkanımız sen ol inşallah oyum sana" notunu yazdı.

Avukat Serkan Toper, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye başkan adayıdır.

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

9 Haziran 1977 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Tuğba Ekinci, iki çocuklu bir ailenin çocuğudur. Pendik Lisesi'nden mezun olan Tuğba Ekinci'nin müzik ve şov dünyası ile tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle ünlendi. Dizi ve yarışmalarda yer alan Ekinci'nin şarkıcılık kariyeri Erol Köse ile tanışınca başladı.Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri alan Tuğba Ekinci, müzik kariyeri boyunca 8 albüm çıkarmıştır.