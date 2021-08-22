Şarkıcı Şimal evlilik yolunda ilk adımı attı
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Şarkıcı Şimal evlilik yolunda ilk adımı attı

Şarkıcı Şimal evlilik yolunda ilk adımı attı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti.

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti. Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan Şimal kanseri yendi.

Kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Kız isteme töreninden görüntüleri paylaşan Şimal, 'Bizim için en güzel gün' mesajıyla mutluluğunu duyurdu.

Şarkıcıyı, ailesi ve sevenleri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Şimal'ın kahve taşırken heyecanlandığı görüldü.

Şimal'in kız isteme töreni Türk örf ve adetlerine göre gerçekleşti.

Genç şarkıcı meme kanserine yakalandığımı böyle duyurmuştu:

"Sevgili dostlarım... İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak, söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek... Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim SAĞLIĞIMI ! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum "

Kaynak: Hürriyet

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