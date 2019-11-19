Şarkıcı Sibel Tüzün, ölüm tehdidi aldığı kocasından şikayetçi oldu!

19.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:08

Şarkıcı Sibel Tüzün,2016'da boşandığı prodüktör Ender Balcı'nın kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Tehdit ve şantaj mesajlarına devam eden Balcı, 21 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Balcı'nın eski eşiyle ilgili attığı bir mesaj ortalık karıştırdı. Balcı'ya Tüzün'ü işaret ederek "Sürekli kocalarını başka adamlarla aldatıyor" paylaşımından sonra yine mahkeme yolu göründü.

MAHKEMEYE İKİ TANIK DAHA GETİRDİ

48 yaşındaki şarkıcı 3 yıl önce boşandığı eşini bir kez daha şikayet etti. Bir kez dahahakim karşısına çıkan Balcı, duruşmaya iki tanık getirdi. Sabah'ın haberine göre, Tanık Erhan Akman; Tüzün'ün ilk eşiyle evliyken, ileride ikinci eşi olacak kişiyle birlikte olduğunu, ikinci eşiyle evliyken de Balcı ile ilişki yaşadığını söyledi. Tanık Umut İsan da Tüzün'ün, evliyken müzik sektöründen kişilerle beraber olduğunu öne sürdü.

EVLİLİKLERİ 6 AY SÜRDÜ

Sibel Tüzün müzik yapımcısı Ender Balcı ile dört yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2016'da sade bir nikahla evlenmişti. Ancak Tüzün ve Balcı'nın altı ay süren evliliği 30 Aralık 2016'da bitti. Ünlü şarkıcı boşandıktan sonra eşinden ölüm tehdidi ve şantaj mesajları aldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.