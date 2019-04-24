Şarkıcı Murat Kekilli Kilis'te Konser Verdi

Şarkıcı Murat Kekilli Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Bahar Şenlikleri'nde sahne aldı.

Kekilli'nin 15 Temmuz Meydanı'ndaki konserini, çoğunluğu üniversite öğrencisi çok sayıda kişi izledi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kekilli, sınırın diğer tarafında görev yapan güvenlik güçleri için duacı olduklarını söyledi.

Kilis'e bir yıl içinde ikinci kez geldiklerini ifade eden Kekilli, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konserin ardından KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kekilli'ye plaket verdi.

Kaynak: AA