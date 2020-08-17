Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, 62. yaşını pasta yerine uyuşturucu madde içerek kutladı. Şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Dün 62. yaşına giren ünlü şarkıcı Madonna, doğum gününü ilginç bir şekilde kutladı. Geleneğe uymayan Madonna, pasta üflemek yerine bambaşka bir yöntem tercih etti.

Arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan Madonna, uyuşturucu madde içti. Bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Madonna'ya yorum ve beğeni yağdı. Ünlü şarkıcıya, kendisinden 36 yaş küçük olan 26 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams ile 23 yaşındaki büyük kızı Lourdes Leon eşlik etti.

İşte Madonna'nın doğum gününden kareler...