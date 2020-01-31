Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor
Yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısının klip çekiminde konuşan Lerzan Mutlu, "Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.
Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısını kliplendirdi. Sözleri Şakir Askan'a, müziği Burhan Bayar'a, aranjesi Caner Tepecik'e ait eserin, klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi.
"GEREKSİZLERİ SİLDİRİYORUM"
Hafızasını sildirdiğini belirten şarkıcı, "Hollywood ünlülerinin de yaptırdığı bir şey. Böyle bir teknik var. Şu an birinci seansıma girdim. Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.
CEREN HİNDİSTAN DA HAFIZASINI SİLDİRMİŞTİ
Öte yandan, kızı Arya'nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren Ceren Hindistan da, TMS adlı teknikle hafızasını sildirmişti. Hindistan, yaptığı açıklamada, "Her şeyi unuttum diyemem ama artık kötü anıları düşünüp öfkelenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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irem sak haberi varmı acaba?çok aşığımda.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Ayşegül Sana Mutluluklar Hoşcakal...Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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herkes ayaz abi gibi olamazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yılana laf etti ama kendi tam sarı çiyan.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ben kimi taklit edim laCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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lan lavuk dürbünlü kaybol la31 Yayından Kaldır
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Bak gene kendi kendime yazdim sakaryaliyi taklit ettim he he la1 Yayından Kaldır
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Geldim geldim avnim hadi kelle paça çorbası içelim.1 Yayından Kaldır
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sakaryalım ben geldime la.gelsene la kelle paça çorbası içerize.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır