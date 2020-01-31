Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor
Haberler » Magazin » Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor - Magazin

Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor

Yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısının klip çekiminde konuşan Lerzan Mutlu, "Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.

31.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:02
Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor

Ünlü şarkıcı , yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısını kliplendirdi. Sözleri 'a, müziği 'a, aranjesi Caner Tepecik'e ait eserin, klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi.

"GEREKSİZLERİ SİLDİRİYORUM"

Hafızasını sildirdiğini belirten şarkıcı, "Hollywood ünlülerinin de yaptırdığı bir şey. Böyle bir teknik var. Şu an birinci seansıma girdim. Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.

CEREN HİNDİSTAN DA HAFIZASINI SİLDİRMİŞTİ

Öte yandan, kızı Arya'nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren Ceren Hindistan da, TMS adlı teknikle hafızasını sildirmişti. Hindistan, yaptığı açıklamada, "Her şeyi unuttum diyemem ama artık kötü anıları düşünüp öfkelenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


Haber Videosu

: Şarkıcı Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi: Ortalık yılan kaynıyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (36)

Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler