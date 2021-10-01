Şarkıcı İrem Derici'nin Harbiye konserinden önce küfür ettiği anlar ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam en büyük hayalini gerçekleştirerek Harbiye'de konser verdi. 150 kişilik ekiple sahneye çıkan Derici, 24 şarkılık bir repertuvar hazırladı.

KÜFÜR ETTİĞİ ANLAR TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Dobralığıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici'nin konsere çıkmadan önce küfür ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin ekibine "Hazır mıyız arkadaşlar akşam a..... k... ortalığın?" diye seslenişi olay oldu. Ünlü şarkıcının bu görüntüleri ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Derici'yi samimi bulurken bir kızım da "Artık kaliteli şarkıcılar yok" diyerek sitem etti.

"KONSER İÇİN 450 BİN TL HARCADIM"

İrem Derici, önceki gece organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un üstlendiği "Harbiye Yıldızlı Geceler" konser serisi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserine çıktı. Görsel şovlar ve sahnesi için büyük para harcadığını, sahneden kazandığını yine işine yatırdığını anlatan Derici şöyle konuştu: "450 bin lira harcadım. Ben hiçbir zaman yatlar, katlar, kolunda pırlantalar, altımda son model arabalar bir tip olmadım. Yıllardır aynı arabayı kullanıyorum. Pandemiden sonra çıktığım tüm sahne ve konser paralarımı, üzerine cebimden de koyup buraya yatırdım. Bunu yapmazsam rahat uyuyamam, bu benim işime saygımdır."

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