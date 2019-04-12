Şarkıcı Hatice'nin Kullandığı Kremden Yüzü Yandı

Modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyuma çıkan Hatice, iç çamaşır giymediği kalçasını açarak gündeme geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre, Hatice'nin yüzüne sürdüğü krem sonrası cildinde yanıklar oluştu.

YÜZÜ YANDI

Kullandığı kremden dolayı yüzünden ciddi derecede yanıklar oluşan Hatice, soluğu doktorda aldı.

"HATİCE YAPAR JENNİFER TAKLİT EDER"

Hatice geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in klibini paylaşmış ve "Hatice yapar Jenniffer taklit eder" diyerek olay olmuştu.

"KALÇAMI AÇMAMDAKİ AMAÇ FARKLIYDI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, defilede kalçasını açmasıyla ilgili "Benim o hareketi yapmamdaki amaç çok farklıydı. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırladım servis ettiğim halde kimse oralı bile olmadı. Malum yerimi açıyorum Türkiye'nin gündemine oturuyor. Bence çok acı. Ucuz buldukları hareket tıklanma rekoru kırdı." demişti.