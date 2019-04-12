Şarkıcı Hatice'nin Kullandığı Kremden Yüzü Yandı
Mankenlik yaptığı defilede kalçasını açarak eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı Hatice'nin kullandığı bir üründen dolayı yüzünde ciddi derecede yanıklar oluştu.
Modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyuma çıkan Hatice, iç çamaşır giymediği kalçasını açarak gündeme geldi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre, Hatice'nin yüzüne sürdüğü krem sonrası cildinde yanıklar oluştu.
YÜZÜ YANDI
Kullandığı kremden dolayı yüzünden ciddi derecede yanıklar oluşan Hatice, soluğu doktorda aldı.
"HATİCE YAPAR JENNİFER TAKLİT EDER"
Hatice geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in klibini paylaşmış ve "Hatice yapar Jenniffer taklit eder" diyerek olay olmuştu.
"KALÇAMI AÇMAMDAKİ AMAÇ FARKLIYDI"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, defilede kalçasını açmasıyla ilgili "Benim o hareketi yapmamdaki amaç çok farklıydı. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırladım servis ettiğim halde kimse oralı bile olmadı. Malum yerimi açıyorum Türkiye'nin gündemine oturuyor. Bence çok acı. Ucuz buldukları hareket tıklanma rekoru kırdı." demişti.
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Benimkinin adıda hatçe emme hiç bakımlı deeel.Kadınların hası bilgisayarın içindeymiş ne bilek...Hatçe vaar hatçe vaaarrr gardaşım.Boşa yaşamışık.....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU HATİCE DENEN HATUN, BİR GECELİĞİNE KAÇ PARADAN ŞARKI SÖYLÜYOR ACABA? YANINDA VOKALİST HATUN DA GETİRİYOR MU, NE DERSİNİZ? ŞARKI BAŞINA MI, YOKSA PAKET PROGRAM MI?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır...: sana ne la. . ailen yok mu senin kot kafa1 Yayından Kaldır
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bu kadını gorunce butun bayanlardan soğuyorum tiksiniyorum herkesten ıykkkkk burna bak her yerı estetık ıgrenc omusCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırSANENNEEE: kot kafalı sana neYayından Kaldır