Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar

Ünlü şarkıcı Hatice, "Kendime güvenirsem evlenmeden babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim" diyerek tartışma başlatan oyuncu Burcu Özberk'i sert bir dille eleştirerek "Bu da moda oldu. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik" dedi.

Birçok dizi ve reklamda rol alan genç oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" deyince tartışmanın fitilini ateşledi.

"DOĞMADAN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR"

Açıklamasıyla hayranlarını ikiye bölen oyuncuya bir tepki de şarkıcı Hatice'den geldi. Sosyal medya hesabından bir yorum yapan Hatice, Burcu Özberk'in sözlerini "Bu da moda oldu. Evlenmeden aynı evde yaşanabilir belki ama çocuk olacaksa evlilik şart. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik?" diyerek eleştirdi.

Evlenmeden anne olmakla ilgili görüşlerini söyleyen oyuncu, gelen tepkilerin ardından henüz bir açıklama yapmadı.