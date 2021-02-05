Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar
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Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar

05.02.2021 16:02 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:25

Ünlü şarkıcı Hatice, "Kendime güvenirsem evlenmeden babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim" diyerek tartışma başlatan oyuncu Burcu Özberk'i sert bir dille eleştirerek "Bu da moda oldu. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik" dedi.

Birçok dizi ve reklamda rol alan genç oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" deyince tartışmanın fitilini ateşledi.

"DOĞMADAN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR"

Açıklamasıyla hayranlarını ikiye bölen oyuncuya bir tepki de şarkıcı Hatice'den geldi. Sosyal medya hesabından bir yorum yapan Hatice, Burcu Özberk'in sözlerini "Bu da moda oldu. Evlenmeden aynı evde yaşanabilir belki ama çocuk olacaksa evlilik şart. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik?" diyerek eleştirdi.

Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar

Evlenmeden anne olmakla ilgili görüşlerini söyleyen oyuncu, gelen tepkilerin ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar
Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar
Haber Yorumları (12)
TOPUZ’LU NACİYE: HELE ŞU KONUŞAN HATÇA YA BAKIN , LAF OLSUN TORBA DOLSUN .. SENİM NE FİLİM FIRILDAK ÇEVİRDİKLERİNİ BİLİYOZ .. !!!. Konuşayım mı.?.
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TOBE YARABBİ: Ne egolu insanlar yavv
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ÇAPKIN KIZ ASLI: WHATS UP MORUK
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