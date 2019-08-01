Şarkıcı Hande Yener, genç rapçi ile aşk yaşamaya başladı

Şarkıcı Hande Yener, genç rapçi ile aşk yaşamaya başladı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan ayrıldıktan sonra gönlünü genç bir rapçiye kaptırdı. Çift, sarmaş dolaş poz vererek aşkını ilan etti.

1.08.2019 09:01
Şarkıcı Hande Yener, genç rapçi ile aşk yaşamaya başladı

Pop müziğinin başarılı isimlerinden Hande Yener, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Ümit Cem Şenol ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yeni bir aşka yelken açan Yener, sevgilisiyle bir arkadaşının doğum gününe katıldı.

GENÇ RAPÇİYLE AŞK YAŞIYOR

Aralarında yakın dostları Aylin Coşkun ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un da bulunduğu arkadaş grubuyla doğum gününde buluşan Hande Yener, gece boyunca rapçi sevgilisi Misha ile çalan şarkılarla eğlendi. 46 yaşındaki şarkıcı, sevgilisinin kendisini öptüğü anların fotoğrafını da paylaşarak aşkını ilan etti.

"BEN ERKEĞİM"

Doğum günü çıkışı konuşan Hande Yener, rap müziği hakkında sorulara "Rap müziğin ilerlemesi beni mutlu ediyor, pop müzik gayet güzel gidiyor, bitmiyor" dedi. Yener, muhabirlerin "Reynmen düet yapacak kadın sanatçı arıyor, ne düşünüyorsunuz" sorusunu ise "Ben erkeğim" cevabıyla herkesi şaşırttı.

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