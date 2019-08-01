Şarkıcı Hande Yener, genç rapçi ile aşk yaşamaya başladı
Ünlü şarkıcı Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan ayrıldıktan sonra gönlünü genç bir rapçiye kaptırdı. Çift, sarmaş dolaş poz vererek aşkını ilan etti.
Pop müziğinin başarılı isimlerinden Hande Yener, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Ümit Cem Şenol ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yeni bir aşka yelken açan Yener, sevgilisiyle bir arkadaşının doğum gününe katıldı.
GENÇ RAPÇİYLE AŞK YAŞIYOR
Aralarında yakın dostları Aylin Coşkun ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un da bulunduğu arkadaş grubuyla doğum gününde buluşan Hande Yener, gece boyunca rapçi sevgilisi Misha ile çalan şarkılarla eğlendi. 46 yaşındaki şarkıcı, sevgilisinin kendisini öptüğü anların fotoğrafını da paylaşarak aşkını ilan etti.
"BEN ERKEĞİM"
Doğum günü çıkışı konuşan Hande Yener, rap müziği hakkında sorulara "Rap müziğin ilerlemesi beni mutlu ediyor, pop müzik gayet güzel gidiyor, bitmiyor" dedi. Yener, muhabirlerin "Reynmen düet yapacak kadın sanatçı arıyor, ne düşünüyorsunuz" sorusunu ise "Ben erkeğim" cevabıyla herkesi şaşırttı.
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Her gün güneş doğarken büyük bir hevesle kavuşmanın hayalini kurup güneşin batışını yalnız izlediğinde gerçeklerin verdiği acıdır Aşk. Asla kavuşamamaktır Aşk. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu gibi insanlar dünya hayatına aldanmışlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Rezillik hepsi üc bes para etmez bunlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU KÖPRÜDEN KAÇAK GEÇİŞ YAPMAYAN KALMADI. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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NİSPET YAPARCASINA ÇEKİLMİŞ FOTOGRAF. !! RAPÇİDE REKLAM PEŞİNDE , , AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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AŞKMI? BENCE SEKSTİR BUNUN ADI AŞKLA KARIŞTIRIP AŞKI KİRLETMEYİN. AŞK BİR OLMASANDA SEVMEKTİR.Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
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bunlar nasıl insanlar ya. hergün başka biriyle. üstelik nerdeyse 30 yaşında çocuğu var.Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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OTOBAN gibi geçen geçene kadın demek için çok geçCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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boyun kadar oğlun var ama hiç utanman yok çok ilginçCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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yanındaki boş kalmış olmamışCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır