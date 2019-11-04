Şarkıcı Haluk Levent'in annesinin cenazesi Adana'da defnedildi

Şarkıcı Haluk Levent'in annesinin cenazesi Adana'da defnedildi

Şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşında vefat eden annesi Sabriye Acil, Adana'nın Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

04.11.2019 14:16
Şarkıcı Haluk Levent'in annesinin cenazesi Adana'da defnedildi

Şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşında vefat eden annesi Sabriye Acil, Adana'nın Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Acil'in cenazesi, Yamaçlı Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Alihocalı Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine Haluk Levent ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Sanatçı Levent, taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Sabriye Acil'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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