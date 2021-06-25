Şarkıcı Halil Sezai'ye büyük şok! Resmen duyurdu
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Şarkıcı Halil Sezai'ye büyük şok! Resmen duyurdu

Şarkıcı Halil Sezai'ye büyük şok! Resmen duyurdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Instagram hesabı çalındı. Sezai, takipçilerini bakın nasıl uyardı...

Geçtiğimiz yıl komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile yaklaşık 1.5 ay tutuklu kalan ve zor günleri geride bırakmaya çalışan Halil Sezai büyük bir şok yaşadı.

Halil Sezai, 132 bin takipçili Instagram hesabının çalındığını açıkladı

"NASIL ÇALDINIZ İNANAMIYORUM"

Konu hakkında konuşan Sezai, "Orada abuk subuk bir paylaşım olursa ben değilim. Bu kadar korumalı olan hesabı nasıl çaldınız inanamıyorum. Çok yetenekli çocuklarımız var" ifadelerini kullandı.

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.

Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.

Şarkıcı Halil Sezai'ye büyük şok! Resmen duyurdu
Şarkıcı Halil Sezai'ye büyük şok! Resmen duyurdu

Kaynak: Snob Magazin

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