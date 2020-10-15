Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan ve 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker hakkında yaptığı paylaşımda tecavüz ve öldürme suçlamalarıyla gündeme gelen Ümit Can Uygun ile Musa Orhan üzerinden sert sözler söyledi.

Konya'da, sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

ÜMİT CAN VE MUSA ORHAN'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kadir Şeker hakkında bir paylaşım da Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımlarda Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümit Can Uygun ve 18 yaşındaki genç kadına cinsel istismarla yargılandıktan sonra serbest bırakılan Musa Orhan'ı paylaştı. Şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bu nasıl iştir? Bu iki şerefsiz saldırıp tecavüz edip öldürmüş. Kadir Şekerci iffet korurken şerefsizi haklamış" dedi.