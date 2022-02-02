ŞARKICI ECE SEÇKİN KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU - Haberler
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ŞARKICI ECE SEÇKİN KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞARKICI ECE SEÇKİN KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU

İdris TİFTİKCİ / -POP müzik şarkıcısı Ece Seçkin, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İdris TİFTİKCİ  / -POP müzik şarkıcısı Ece Seçkin, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu . Seçkin paylaşımında,   "Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığı evinde atlatan Seçkin sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Koronavirüs, Ece Seçkin, Müzik, Güncel, Haber

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