Şarkıcı Ebru Polat kimdir, kaç yaşında?

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat'ın, 26 Temmuz'da yeni şarkısı sevenleriyle buluştu. Hemen ardından Reynmen'in ''Ela'' şarkısıyla dans ettiği durum paylaştı. Ebru Polar nereli?

EBRU POLAT KİMDİR?

Şarkıcı Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanıştı ve ilerleyen zamanda hukuk okumaya karar verdi. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde master yaptı.

MÜZİĞE KESİN DÖNÜŞ YAPTI

Ebru Polat, ilk albümü Çetin Ceviz'i 2007 yılında çıkardı. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden sanatçı, burada Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci albümü "Çok Geç"'i piyasaya sürdü. Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da bulunuyordu.

Başarılı şarkıcı, 2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı. 2013 yılında "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını çıkardı. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı.