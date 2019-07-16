Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Acun Ilıcalı'ya açtığı davada uzlaşmayı kabul etmedi
Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı şarkısını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'dan şikayetçi oldu. Dosya, uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sağıroğlu uzlaşmak istemedi.
Usta sanatçı Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı adlı ünlü şarkısının O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star adlı yarışmalarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'dan şikayetçi oldu. Programların yapımcısı Acun Ilıcalı'yı savcılığa ihbar eden ünlü şarkıcının şikayeti üzerine Acun Medya hakkında Fikri Sinai Haklar Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı.
"DEFALARCA İZİNSİZ KULLANILDI"
Sabah'ta yer alan habere göre; Sağıroğlu şikayet dilekçesinde; şarkısının Ilıcalı'nın kanalında hukuka aykırı şekilde defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti.
15 BİN LİRA TAZMİNAT TALEP ETTİ
Maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren şarkıcı, 15 bin liralık tazminat talep etti. TV8 yetkilisi, suçlamayı kabul etmedi. Dosya, uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sağıroğlu uzlaşmak istemedi.
YORUMLAR (30)
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Eğer Acun bu parayı öderse, dava emsal niteliğinde olacağından diğer sanatçılar da dava açabilirler ve Acun her şarkı başına para ödemek zorunda kalır. Doğrusu da budur bence. Sonuçta bu şarkıların herbiri emek ve meyhane köşesinde değil, koskoca TV ekranlarında seyrediliyor. Reklamlarından milyonlar kazanılıyor. Sanatçılara hakkı ödenmeli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu davanın meblağı düşük olsa da kazanılırsa diğer şarkılar için de emsal olur. acun imparatorluğu çöker.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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PARASI BİTMİŞTİRCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Paraya ihtiyacı olduğu için dava açsaydı 150 bin liralık açardı. Emek için karşılık ödemek zorunda herkes. Parasıyla beste yapabiliyor mu Acun efendi ? Besteleyemiyor. Demek ki para her şeyi sağlamıyor. Yapamadığın şeyleri satın alırsın ya da hediye gelir. Şarkı olunca hafifseniyor ama bunun için eğitim alıyor insanlar ,en az 4 sene emek veriyor . Uyanığın biri elinden alıp ödeme yapmazsa , izin de almazsa ,yaptığı hırsızlığın bedelini ödeyecek . Sakız parası onun için demişler , madem öyle niye ödemiyor ? Bir de ölünce ne olacak ? Yazmışlar. Fikir ve sanat eserlerinin telif ücretleri, sahibinin ölümünden 70 yıl sonraya kadar ar ölenin yakınlarına ödenir .70 yıl sonra sanırım bu hak ortadan kalkıyor. Ayrıca sahibi henüz ölmemiş ... eser onun. O yapmış diğeri yapamamış. Paşa paşa ödeyecek.Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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1 milyon liralık dav açsa bile eser üzerinde hakettiği payı alır.Yayından Kaldır
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unutulmuştu sen ve şarkıların Acuna teşekkür etmen lazımCevap Yaz 35 80 Yayından Kaldır
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HEPSİ 15 BİN LİRA İÇİN MİYDİ :) ACUN ABİ VER DE KURTUL BARİ. . .Cevap Yaz 25 63 Yayından Kaldır
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paraya ihtiyacım var dese acun ciklet parası gibi verirdi zaten gerek varmıydıCevap Yaz 15 62 Yayından Kaldır
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Niye acun yarışmalara çıkardığı artist yaptıklarından bile telif alıyor ÖDESİN9 Yayından Kaldır
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Mesele de o zaten. Para herşey değil. Önce izin alacan, boyun uzatmayı öğrenecen30 3 Yayından Kaldır
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