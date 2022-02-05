Şarkıcı Ceylan Ertem, doğal gaz faturasının binlerce lira gelmesine tepki gösterdi: Haram ola

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ceylan Ertem, önceki gün Twitter hesabından bir kadın hayranının kendisiyle birlikte olmak için cinsiyet değiştirdiğini ve yıllardır peşini bırakmadığını anlatarak isyan etti. Şarkıcı bu sefer de evine gelen doğal gaz faturasına sitem etti.

"SİZ BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ"

Instagram hesabından 3 bin 786 TL gelen doğal gaz faturasını yayınlayan Ceylan Ertem, "Arkadaşlar, bu işin artık suyu çıktı. Kardeşimin ve benim odalarımız, salonda 1 petek yanıyor. Denemek istedik, kombi de epey kısıkta çalışıyor ve sonuç bu. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haram ola diyorum, kusura bakmayın" dedi.

"BİR KİRA BEDELİ FATURALARA GİDİYOR, ÇOK CAN SIKICI"

"Bu parayı kolay kazanmıyoruz" diyen şarkıcı, sözlerine " Doğal Gaz, elektrik zamlarından sonra bir kira bedeli sadece faturalara gidiyor. İnanılır gibi değil, çok çok can sıkıcı. Herkese kolaylıklar dilerim bu şartlarda" diyerek tamamladı.