Şarkıcı Ceylan Ertem, doğal gaz faturasının binlerce lira gelmesine tepki gösterdi: Haram ola - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarkıcı Ceylan Ertem, doğal gaz faturasının binlerce lira gelmesine tepki gösterdi: Haram ola

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:
Şarkıcı Ceylan Ertem, doğal gaz faturasının binlerce lira gelmesine tepki gösterdi: Haram ola

Geçtiğimiz gün yıllardır bir hayranının tacizine maruz kaldığını anlatan şarkıcı Ceylan Ertem, bu sefer evine gelen doğal gaz faturasını görünce çileden çıktı. Sosyal medya hesabından evine gelen 3 bin 786 TL'lik faturayı paylaşan şarkıcı, "Bu işin artık suyu çıktı. Haram ola" dedi.

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ceylan Ertem, önceki gün Twitter hesabından bir kadın hayranının kendisiyle birlikte olmak için cinsiyet değiştirdiğini ve yıllardır peşini bırakmadığını anlatarak isyan etti. Şarkıcı bu sefer de evine gelen doğal gaz faturasına sitem etti.

"SİZ BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ"

Instagram hesabından 3 bin 786 TL gelen doğal gaz faturasını yayınlayan Ceylan Ertem, "Arkadaşlar, bu işin artık suyu çıktı. Kardeşimin ve benim odalarımız, salonda 1 petek yanıyor. Denemek istedik, kombi de epey kısıkta çalışıyor ve sonuç bu. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haram ola diyorum, kusura bakmayın" dedi.

"BİR KİRA BEDELİ FATURALARA GİDİYOR, ÇOK CAN SIKICI"

"Bu parayı kolay kazanmıyoruz" diyen şarkıcı, sözlerine " Doğal Gaz, elektrik zamlarından sonra bir kira bedeli sadece faturalara gidiyor. İnanılır gibi değil, çok çok can sıkıcı. Herkese kolaylıklar dilerim bu şartlarda" diyerek tamamladı.

Şarkıcı Ceylan Ertem, doğal gaz faturasının binlerce lira gelmesine tepki gösterdi: Haram ola

Saplantılı hayranı kendisi için cinsiyet dahi değiştiren Ceylan Ertem isyan etti: Şikayetçi olacağımSaplantılı hayranı kendisi için cinsiyet dahi değiştiren Ceylan Ertem isyan etti: Şikayetçi olacağım

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ceylan Ertem, Instagram, Doğal gaz, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title