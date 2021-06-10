Şarkıcı Berkay'a hapis şoku!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarkıcı Berkay'a hapis şoku!

Şarkıcı Berkay'a hapis şoku!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Berkay Şahin'in takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı belaya girdi. Ünlü şarkıcının "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. İşte detaylar...

Berkay Şahin'in takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı derde girdi.

Paylaşımına yorum yapan Burak Ş.'ye "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde karşılık veren ünlü şarkıcının "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Şarkıcı, geçen yıl İnstagram üzerinden bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşımına yorum yapan Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı.

Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı.

"KIZGINLIKLA YAZDIM"

Takipçisinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, avukatı Ayşegül Mermer'le birlikte ifade verdi.

"Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım. Ben de şikayetçi olacağım" dedi ve suç işlemek istemediğini söyledi.

SUÇ İŞLEDİĞİ İFADE EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcı Zübeyr Tecelli Akbulut, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine " Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediğini belirtti. Tarafların uzlaşmadığı açıklandı.

Berkay hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ünlü şarkıcının yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. (Sabah)

Şarkıcı Berkay'a hapis şoku!

Kaynak: Snob Magazin

Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Benzerliği görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Benzerliği görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Ünlü oyuncu Leyla Bilginel annesinin fotoğrafını paylaştı, gönderinin altı 'kardeşiniz gibi' yorumlarıyla doldu
Ünlü oyuncu Leyla Bilginel annesinin fotoğrafını paylaştı, gönderinin altı "kardeşiniz gibi" yorumlarıyla doldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Selçuk Balcı Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Yiğit Şardan Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarkıcı Berkay'a hapis şoku! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 17:03:52. #1.13#

title