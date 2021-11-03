Şarkıcı Ayda Sadık: Müzikte tarzını oluşturmak önemli!

Her şeyden önce kendim de bir dinleyiciyim. Tarzıma yakın şarkıcıları dinliyorum. Onların neyi nasıl söylediklerini anlamaya çalışıyorum. Analizlerimi yapıyorum. Kendimi geliştirmek için bunları yapmak önemli." ifadelerinde bulundu.

Sözlerine devam eden Ayda Sadık "İnsanlar neden beni dinlemeli? Bu soru benim müzik kariyerimde özel bir yere sahip. Ben bir dinleyici olarak kimi hangi özelliğinden ötürü dinliyorum? Bu sorulara cevap vererek çalışmalarımı sürdürüyorum. Müzik kariyerimde önem verdiğim çeşitli hususlar var. Bunlardan ilki şarkılarımı geniş kitleye sunmak!" diyerek müzik kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Şarkılarınızı Geniş Bir Kitleye Sunmalısınız

"Şarkılarınızı geniş bir kitleye hitap etmelisiniz. Kitle genişledikçe sizi dinleyen insanlar da artacaktır. Ben, şahsen bu hususa dikkat ediyorum. Elbette tek amacım herkes beni dinlesin değil. Ama insanların duygularına ortak olabilmek de önemli. Her şarkımda insanlar kendilerini mutlu hissetsin istiyorum. Canları sıkıldığında, bir şeye üzüldüklerinde şarkılarımı dinleyerek ferahlık hissetsinler." sözleriyle müziği ile ilgili bilgi veren Ayda Sadık "Dinleyicilerle kendimi bir hissediyorum. Onların duygularına ortak olmaya çalışıyorum." İfadelerine yer verdi.

Dinleyicilerin Hislerine Ortak Olmalısınız

Şarkıcı Sadık, dinleyicileri ile olan ilişkisine yönelik olarak da "Dinleyicilerimle kendimi bir hissediyorum. Onların hislerine ortak oluyorum. Çünkü müzik, duyguların birliğidir. Bu durumun farkında olduğum için dinleyicilerime hitap eden şarkılar söylüyorum. Şarkılarımda hayata dair inancım, görüşlerim var. Bu nedenle şarkı söylerken kendimi çok özel hissediyorum.

Şarkı söylerken hayata tutunuyorum. Varsa kederimden sıyrılıyorum. Anı yaşıyorum yani. Mutlu oluyorum. Bir insan mutlu olmak için çok uğraşırsa mutlu olma şansını kaybediyor. Böyle düşündüğüm için şarkı söylerken an içerisinde kalıyorum. Şarkılarım, bu anlamda benim için çok önemli." ifadeleriyle müziğe dair bakış açısını anlattı.

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