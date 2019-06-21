Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Murat D. idaresindeki 26 VL 169 plakalı otomobil, dönüşün yasak olduğu yolda dönmek istediği sırada arkasında gelen Umut T'nin kıllandığı şarjlı bisikletle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şarjlı bisiklette bulunan sürücü ile Medine Bayraktar T. ve Cansu T. yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde bulunan bir kadın kazanın şokuyla göz yaşlarına hakim olmadı. Kısa süreliğine kapan yol tekrar açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA
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