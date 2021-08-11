Sarıyer'deki yangına polis müdahalesi
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Sarıyer'deki yangına polis müdahalesi

Sarıyer'deki yangına polis müdahalesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de dünkü yangının çıktığı ormanlık alandan bugün de dumanların yükselmesi paniğe neden oldu.

Sarıyer'de dünkü yangının çıktığı ormanlık alandan bugün de dumanların yükselmesi paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesi yangının büyümesini önlerken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, dünkü yangının çıktığı ormanlık alandan bugünde dumanların yükselmesi mahallede paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar yangına müdahalede bulunurken, bazıları ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri araçlarındaki yangın tüpleriyle yangının çıktığı bölgede söndürme çalışması yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

"Buralarda biri var ve yakmaya çalışıyor"

Dumanları fark edip hemen 112 ekiplerini aradığını söyleyen Niyazi Sabun, "Buralarda biri var ve yakmaya çalışıyor. Bahçedeydim, komşu fark edip dedi ki duman çıkıyor. Ekip arkadaşlar geldi, yangını arıyoruz nerede diye meğerse ufak çaplı bir ateş yakmışlar. Allah'tan tutuşmadı. İtfaiyeci arkadaşlar müdahale etti. Allah'tan tutuşmadı, tutuşsa alır başını giderdi. Beklemek lazım yağmurlar yağana kadar beklememiz lazım" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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