Sarıyer'deki sahil yolunda çökme meydana geldi - Haberler
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Sarıyer'deki sahil yolunda çökme meydana geldi

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Sarıyer'deki sahil yolunda su çelik isale hattında çatlak oluşması nedeniyle çökme meydana geldi.

Sarıyer'deki sahil yolunda su çelik isale hattında çatlak oluşması nedeniyle çökme meydana geldi.

Tarabya Haydar Aliyev Caddesi'ndeki su çelik isale hattında çatlak oluşması nedeniyle yolda kısmi çökme oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle yolda trafik akışı tek yönden sağlanıyor.

Belediye ekipleri çökmenin oluştuğu alanda onarım çalışması başlattı.

"Sarıyer'de 8 mahalle su alamamaktadır"

İSKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sarıyer Tarabya Haydar Aliyev Caddesi üzerinde ani oluşan yol çökmesi nedeni ile polis ve yol bakım ekiplerinin sahil yolu Tarabya kısmını trafiğe kapatarak, emniyete aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Su isale ekiplerinin olay yerine intikalinden sonra yapılan kazıda Beşiktaş-Sarıyer 600 mm çelik isale hattında kaynak çatlağı tespit edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Su kesintisi nedeni ile Sarıyer ilçesinden 8 mahalle su alamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sarıyer'deki sahil yolunda çökme meydana geldi

Sarıyer'deki sahil yolunda çökme meydana geldi

Sarıyer'deki sahil yolunda çökme meydana geldi

Sarıyer'deki sahil yolunda çökme meydana geldi
AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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