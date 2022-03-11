Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda - Haberler

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Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda Sarıyer'de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda

İSTANBUL - Sarıyer'de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza saat 22.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 İETT kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Cadde üzerinde meydana gelen kazada iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle de iki otobüste hasarın oluştuğu görülüyor. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda

Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - 3. Sayfa

Büyükdere, Sarıyer, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Haberler

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