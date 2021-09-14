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SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKMEYılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) Sarıyer, Haydar Aliyev Caddesi'nde yolda kısmi çökme oldu.

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) Sarıyer, Haydar Aliyev Caddesi'nde yolda kısmi çökme oldu. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, çöken alanda onarım çalışması başlatıldı.

Sarıyer, Tarabya Sahili Haydar Aliyev Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında yolda kısmı çökme oldu. Çökmeyi görenler yakındaki otel otoparkından aldıkları dubalarla yolu kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, çökmenin meydana geldiği yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Çökme nedeniyle kapanan yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri çökmenin meydana geldiği yolda çalışma başlattı.

Çökmenin meydana geldiği yerde bulunan bir otelde çalışan Hakan Dosdoğru, "Bir anda çöktü. Çok büyük kaza atlatıldı. Yetkililer geldiler müdahale ettiler olaya." dedi. Sahilde balık tutan Mehmet Kurum ise, "Yavaş yavaş çökmeye başladı, emniyete, belediyeye telefon açtık. Çökme anını gördük, ağır kamyon ve otobüsler geçtikçe yavaş yavaş çöktü. Sonra otelden dubaları getirip koydular" diye konuştu.

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME

SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SARIYER'DE YOLDA ÇÖKME - Haberler
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