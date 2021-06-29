Sarıyer'de vahşet: Yavru köpeği zehirli ok ile vurdu
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Sarıyer'de vahşet: Yavru köpeği zehirli ok ile vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de vahşet: Yavru köpeği zehirli ok ile vurdu Maskeli ve şapkalı şahıs, mama ile yanına yaklaştığı yavru köpeği lazer ışıklı zehirli ok ile vurdu Köpek telef olurken, şahsın zehirli oku fırlattığı anlar kameraya yansıdı Sahibi köpeğini vuran şahsın yakalanmasına yardımcı olana 15 bin...

Sarıyer'de vahşet: Yavru köpeği zehirli ok ile vurdu

Maskeli ve şapkalı şahıs, mama ile yanına yaklaştığı yavru köpeği lazer ışıklı zehirli ok ile vurdu

Köpek telef olurken, şahsın zehirli oku fırlattığı anlar kameraya yansıdı

Sahibi köpeğini vuran şahsın yakalanmasına yardımcı olana 15 bin lira ödül sözü verdi

İSTANBUL - Sarıyer'de kimliği belirsiz bir kişi, mama vererek yanına çağırdığı yavru köpeği lazer ışıklı zehirli ok ile vurdu. Köpek telef olurken, adamın köpeği mama ile yanına çağırdığı ve zehirli ok attığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sahibi köpeğini zehirleyen şahsın yakalanmasına yardımcı olana 15 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Olay, Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Tanju'nun iş yerinde beslediği yavru köpek, mama verilerek kandıran bir kişi tarafından zehir sürülmüş ok ile katledildi. Köpeğinin önce araba çarptığı sonucu telef olduğunu zanneden Tanju, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyince trajik olayla karşılaştı.

O anlar kamerada

Çevredeki güvenlik kameralarında maskeli ve şapkalı bir şahıs, 8 aylık Ice'a ve annesine mama atarak yanına çağırıyor. Mamaları yemeye başlayan köpekler, kimliği belirsiz şahıs tarafından lazerli ve ucu zehirli ok ile nişan alınarak vuruluyor. Köpek ani hareketle koşmaya başladıktan saniyeler içinde yere yığılıyor. Kimliği belirsiz şahıs ise rahat bir şekilde çantasını toplayarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Bulana 15 bin lira ödül

Köpeğin sahibi Volkan Tanju, "Öğlene doğru dükkana geldiğimde Ice ortalıkta yoktu. Ice benim oğlumun yavru köpeği. Öğlene doğru bizim Cengiz usta geldi kötü bir haberimiz var. Ice'a araba çarpmış dedi. Hemen koşa koşa gittik baktık belediye kaldırmış. Çarptığı yerdeki arkadaşlarla görüştük video kameralarını izledik aracın çarpmadığını gördük. Biri tarafından zehirli okla vurularak öldürülmüş. Çok üzüldük bu şahsın en kısa sürede yakalanmasını talep ediyoruz . Gece 02.11'de tam teşekküllü biri geliyor. Sanki oraya hayvanları öldürmek için gelmiş yem atıyor. Hayvanlarını durduruyor ve zehirli okla boynundan vurarak öldürüyor. Köpeğim 20 saniye içinde ölüyor. O şahsın en kısa sürede yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyoruz. ve yakalanmasında yardımcı olan herkese önce minnetimizi, sonra 15 bin lira ödülü söz veriyorum.

Sarıyer'de vahşet: Yavru köpeği zehirli ok ile vurdu
Sarıyer'de vahşet: Yavru köpeği zehirli ok ile vurdu
Sarıyer'de vahşet: Yavru köpeği zehirli ok ile vurdu
Sarıyer'de vahşet: Yavru köpeği zehirli ok ile vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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