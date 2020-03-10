Sarıyer'de trafik kazası: 1 yaralı Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 34 BH 0131 plakalı araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DY 6691 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından olay yeri yakınındaki Maslak Acıbadem Hastahanesine sevk edildi.

Kaynak: AA