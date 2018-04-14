Sarıyer'de Silahlı Kavga

Sarıyer'deki bir taksi durağında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet B. isimli şahıs, Ayazağa Mahallesi Naci Canan Tuncer Sokağı'nda bulunan ve daha önce kahya olarak çalıştığı taksi durağına gelerek iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet B., üzerindeki silahla Muzaffer Kazdal ve Mehmet Topçu'ya ateş etti.

Olay yerinden kaçmak isteyen silahlı şahıs, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli olan ve mesai sonrası evine giderken olay yerinden geçen polis memuru tarafından yakalandı.

Hafif yaralanan Kazdal ve Topçu hastaneye kaldırılırken, Ahmet B. ise sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.