Sarıyer'de servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Sarıyer'de servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Sarıyer'de servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de, servis minibüsüne çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de, servis minibüsüne çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi Hacıosman istikametinde giden 34 JIP 84 plakalı otomobil, servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 1'i kadın 2 kişi, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hacıosman yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sarıyer'de servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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