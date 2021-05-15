Sarıyer'de park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
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Sarıyer'de park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Sarıyer'de park halindeyken yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer'de park halindeyken yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 DZ 2392 plakalı İBB'ye bağlı otobüs, Kireçburnu Mahallesi Prof. Dr. Aykut Barka Caddesi'nde park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yangının otobüsün yanındaki durağa sıçraması nedeniyle durakta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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