SARIYER'DE OTOMOBİL ORMANLIK ALANA DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR 2 YARALI
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SARIYER'DE OTOMOBİL ORMANLIK ALANA DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ormanlık alana devrildi.

23.07.2020 02:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 02:09

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ormanlık alana devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer'den Beşiktaş istikametine gitmekte olan Mustafa Şahin'in kullandığı 34 TL 2722 plakalı spor otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı. Ardından ise yol kenarındaki çitleri aşarak ormanlık alana devrildi. Kazayı gören sürücüler, yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

İtfaiye ve sağlık görevlileri tarafından bulunduğu yerden alınan yaralılar sürücü Mustafa Şahin ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan kontrolde sürücü Mustafa Şahin'in 110 promil alkollü olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle devrilen ağaçları keserek olay yerinden kaldırdı. Ormanlık alanda yaklaşık 50 metre kadar içeriye devrilen otomobilin sabah saatlerinde çıkarılması bekleniyor.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

SARIYER'DE OTOMOBİL ORMANLIK ALANA DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Kaynak: DHA

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