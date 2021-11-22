Sarıyer'de Öğretmenler Günü için açık hava konseri düzenlendi

SARIYER, İSTANBUL (Bültenler) - Sarıyer Belediyesi ve Tunca Derneği, pandemi boyunca ayrı kaldığımız ve çok özlediğimiz öğretmenlerimiz için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bu yıl erkenden kutlamaya başladı. Etkinliklerin ilk adresi olan Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda açık hava konseri düzenledi. Abidin Yerebakan'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte Karadeniz müziğinin efsane sesleri; Koliva, Volkan Arslan, Temel Saraç, Emre Buça ve Zeki Uçan sahne aldı. Etkinlikte, öğretmenler boğaza karşı türkülere eşlik etti, horon oynadı. Programa; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in yanı sıra CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve ilçe yöneticileri katıldı.

BAŞKAN GENÇ'E TEŞEKKÜR

Açılış konuşmasını yapan Ardeşen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Akbeniz, " Bu güzel günde, öğretmenler gününe özel programda bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Tunca Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, " Ben de bir öğretmen olarak bugün burada olmaktan gurur duyuyorum. Bir araya gelmemize vesile olan Şükrü Başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.

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