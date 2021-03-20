Sarıyer'de mazgal çalan yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı
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Sarıyer'de mazgal çalan yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı

20.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:29
Sarıyer'de mazgal çalan yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı

SARIYER, Kireçburnu'nda mazgal çalan Pakistan ve Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

SARIYER, Kireçburnu'nda mazgal çalan Pakistan ve Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, biri sınır dışı edildi.

Sarıyer Kireçburnu Mahallesinde bir sokaktan 15 Mart tarihinde 2 mazgalın çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, olayı çalıntı ATV tipi 2 motorla sokağa gelen Pakistan ve Afganistan uyruklu 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. N.M.K ve N.U.'nun mazgalları hurdacılık yapan İ.A. ve F.P.'ye sattıkları tespit edildi.  Polis ekipleri ertesi gün N.M.K., N.U. ve Afganistan uyruklu R.K. ve mazgalları sattıkları İ.A. ve F.P. isimli şüpheliler yakaladı. Mazgallara ve ATV motorlara el konuldu. İ.A. ve F.P. adli makamlarca serbest bırakılırken, Afganistan uyruklu R.K.'nın sınır dışı edileceği öğrenildi. Pakistanlı şüpheliler N.M.K. ve N.U. tutuklandı.

 


Sarıyer'de mazgal çalan yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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