Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
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Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü

İstanbul Sarıyer'de lüks bir villanın önünde bulunan Alman kurdu, "Eşimi ısırdı" diyen vatandaş tarafından silahla vurularak öldürüldü.

27.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:49

Sarıyer'de yoldan geçen bir kadını ısırdığı iddia edilen köpeğin eşi tarafından vurularak öldürülmesine dair güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Sarıyer, Yeniköy Mahallesi'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan lüks bir villanın önünde bulunan Alman kurdu cinsi 'Nero' isimli köpek iddiaya göre yoldan geçmekte olan Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı. Eşinin acı içinde kendisine seslendiğini duyan A.E., köpek bakıcısıyla tartışmaya başladı.

SİLAHINI ÇEKİP ACIMADAN ATEŞLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.E. silahını çıkartarak eşini ısırdığı iddia edilen Nero'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle köpek olay yerinde öldü.

KÖPEĞİN VURULDUĞU AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde A.E ile köpek bakıcısı olan kadınla tartışmaya başladığı anlar yer alıyor. Bunun üzerine bakıcının köpeği içeri alarak kapıyı kapattığı ancak tartışmanın sürdüğü görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.'nin villanın kapısından içeri girerek silahını çıkartıp köpeğe ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
BOŞVER ADIMI: Çok normal. Demekki önüne geleni ısırıyor ve sahibide boş bırakmış. Yok bahçe kapısı açık kalmış yok ipini kırmış bu tür bahanelerle köpeğini savunanlar önce sizi başka bir köpeğe ısıttırmak lazım
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