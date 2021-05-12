Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti
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Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti

Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de husumetli komşular arasında çıkan park kavgasında bir kadın silahla yaralandı.

Sarıyer'de husumetli komşular arasında çıkan park kavgasında bir kadın silahla yaralandı. Komşusunu vurup kaçan şahıs ve kardeşi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri biten 2 zanlı adliye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Dereiçi Bağlar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yıllardır husumetli olan komşular arasında "neden buraya park ettin" tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında D.U. isimli erkek yanında taşıdığı silahı çıkartarak komşusu S.İ isimli kadına ateş etti. S.İ yaralanırken D.U. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, kadını hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan D.U. ve kardeşi E.U., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten D.U ve E.U adliye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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