Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı

Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı Sarıyer'de karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı su damacanaları yüklü kamyon kontrolden çıktı.

28.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:44

Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı su damacanaları yüklü kamyon kontrolden çıktı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen otomobile çarpan kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyon daha sonra da gecekonduya çarparak durdu. Kazada kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21: 30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rampa aşağı inen kamyonun sürücüsü Osman Bayram karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bayram'ın tüm çabalarına rağmen kontrolden çıkan su damacanaları yüklü kamyon sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NF 6147 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon şarampole yuvarlanarak boş gecekonduya çarparak durabildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Osman Bayram ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan Osman Bayram'ı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yol ile duvar arasında sıkışan otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi.

Öte yandan kamyonun çarptığı gecekonduda oturanların ise yol yapımı nedeniyle 1 ay önce taşındıkları öğrenildi.

'Kazadan 5 dakika ile kurtuldu'

Muzaffer Öztürk, "Beş dakika önce çöp attım. Ondan sonra namazı kıldım ve yemeğe oturdum. O anda bir gümleme oldu. Biz bina göçüyor telaşıyla dışarıya çıktık. Dışarısı kıyamet gibi mahalleli dışarı çıkmış. Trafik de baya sıkıştı. Birisi kamyonete bağırıyor nasıl geliyorsun diye. Şoförün konuşmasını dinledik. Ben dedi biraz geri geri gelmesem beni üstten aşağı kamyonet ezecekti. Kamyonet ezme ihtimaline karşı kendini feda etti. O anda ambulans ve polisi çağırdık hemen" dedi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Haber
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Halife Hafter Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Murat Boz Kenan Doğulu Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Daha Fazla Kaza İzmir Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 01:20:03. #1.14#
title