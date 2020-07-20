SARIYER'DE JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ
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SARIYER'DE JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ

Sarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan lokanta kahvehane ve çay bahçelerinde, jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimler gerçekleştirildi.

SARIYER'DE JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ
20.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:55

Sarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan lokanta kahvehane ve çay bahçelerinde, jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin, alınan tedbir kararlarına uydukları görüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi'nde bulunan mekanlarda Jandarma Asayiş Timlerince, alınan tedbir kararlarına, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.

Denetlemelerde işletmemelerin, alınan tedbir kararlarına uydukları görüldü.

Kaynak: DHA

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