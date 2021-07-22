SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
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SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU

SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayram tatilinde İstanbul'da kalan vatandaşlar denize girmek için Sarıyer'de bulunan Gümüşdere Aile Plajı'na geldi.

Bayram tatilinde İstanbul'da kalan vatandaşlar denize girmek için Sarıyer'de bulunan Gümüşdere Aile Plajı'na geldi. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar denize girmeyi tehlikeli hale getirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denize girmek için gelen vatandaşları dalgalar ve dip akıntı nedeniyle tehlikeli hale gelen denize girmemeleri için uyarılarda bulundu. Plaja denize girmenin tehlikeli olduğunu belirten kırmızı bayraklar asılırken, atlı ve yaya jandarma devriye ekipleri sürekli dolaşarak vatandaşları uyardı. Vatandaşlara dalgalı ve dip akıntılı denizlerde yüzmenin tehlikelerini anlatan broşürler dağıtıldı.

Ayrıca, plajda cankurtaran olarak görev yapan görevliler sürekli megafonlarla vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denize girmek için gelen Seher Canca; 'Hava rüzgarlı denize giremiyoruz, öyle oturuyoruz. Kurtarıcı bir alet yok burada, şimdi burada biri boğulsa yüzerek oraya nasıl gidecek cankurtaran" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte yüzmek için gelen Osman Tepegöz ise;?Buraya ailece yüzmeye geldik ama girişte bize bilgi verilmedi. Beş kişi bizden 200 lira para aldılar ama denize giremiyoruz" şeklinde konuştu.

Gümüşdere aile plajında cankurtaran olarak görev yapan Muhammet Kunduz; 'Gördüğünüz gibi kötü hava şartları dolayısıyla insanların can güvenliği için denize girmek tabii ki de yasak. Zaten gördüğünüz gibi kırmızı bayraklarımızı da astık. Kırmızı bayraklar insanların o bölgeden denize girmemesi gerektiğini ifade ediyor. İnsanların can güvenliği için biz bu uyarıları yapıyoruz. Biz burada cankurtaranız. Altı kişilik bir ekibimiz var. İnsanların can güvenliğini sağlamak buradaki amacımız. Denize girmeye çalışanlar oluyor ama biz güzel bir dille uyarıyoruz. İnsanlar bilmiyor dalgalı denizde neler olabileceğini. Biz de insanlara bunu anlatıyoruz" şeklinde konuştu.

SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU
SARIYER'DE JANDARMA VATANDAŞLARI DENİZE GİRMEMELERİ İÇİN UYARILARDA BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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