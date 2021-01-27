İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular
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İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular

27.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:36

Sarıyer'de iş adamı Enver Ocak, şirketinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Ocak, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, şirketten çıkan iş adamı Enver Ocak kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Ocak, olduğu yere yığıldı. Bir yemek firmasının sahibi Enver Ocak'ın yere yığıldığını gören saldırganlar geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan şirket çalışanları patronlarının kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular

DURUMU AĞIR

Yaralı Ocak, çalışanlar tarafından yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. İş insanının hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için iş yerinin ve çevredeki villaların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde boş kovanları inceleyerek delil topladı. Saldırganların kaçtığı arabanın plakasını tespit eden ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
İŞCİ İNSANI: iş adamı ne demek oluyor digerleri ne adamı acaba bilen varmı insanları bu şekilde sınıflandırmayın
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