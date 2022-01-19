Sarıyer'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Sarıyer'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Sarıyer'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çiçek Kirazı Sokak'taki iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü, binada hasar oluştu.

Sarıyer'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, İtfaiye, Sarıyer, Yangın, Güncel, Haber

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