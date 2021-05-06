Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı

Sarıyer Zekeriyaköy'de bahçesinde köpekler tarafından boğulduğunu iddia ettiği köpeğini iple boğazından bağlayarak cipiyle çöpe kadar sürükleyen şahıs, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sarıyer Zekeriyaköy'de bahçesinde köpekler tarafından boğulduğunu iddia ettiği köpeğini iple boğazından bağlayarak cipiyle çöpe kadar sürükleyen şahıs, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın köpeği bağlayıp sürüklediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Sarıyer Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir adam sokak köpeğini iple boğazından bağlayarak 34 VL 4701 plakaları cipiyle cadde üzerindeki çöpe kadar sürükledi. Adam ardından köpeği çöpün yanına bıraktı. Adamın yaptıkları cep telefonu kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen vatandaşa ise tepki gösterdi. Görüntülerin yansımasının ardından Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, adamın cipinin plakasından yola çıkarak kimliğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından 77 yaşındaki Mehmet S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

JANDARMA EKİPLERİ ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

Gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet S'nin burada ifadesi alındı. İfadesinde iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adamın adli işlemleri yapıldı.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı