Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
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Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi

27.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:50
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi

Sarıyer'de, ormanda aç kalan domuzlar mesire alanına indi.

Sarıyer'de, ormanda aç kalan domuzlar mesire alanına indi. Etrafta dolaşarak yiyecek arayan domuzlar, piknikçilerin bıraktığı yiyecek artıklarıyla karınlarını doyurdu.

Ayazağa Yeşiltepe mevkiinde önceki gün hafta içi ormanlık alanda aç kalan yaban domuzları mesire alanına indi. Bir süre mesire alanında dolaşan domuzlar, piknik yapan vatandaşların şaşkın bakışları arasında etrafta yiyecek aramaya başladı. Kendilerini fark eden köpeklerin havlamalarına aldırış etmeden etrafta gezinen domuzlar, piknikçilerin bıraktığı yiyecek artıklarıyla karınlarını doyurdu. O sırada, domuzlardan biri kendilerine havlamaya devam eden köpeklere doğru koştu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, domuzların yeşil alanda koştuğu, daha sonra videoyu çeken vatandaşın önünde durduğu görülüyor.  Köpeklerin kendilerine havlamasına aldırış etmeyen domuzlar yerde ekmek parçalarını yemeye başlıyor. Bu sırada domuzlardan biri havlayan köpeklere doğru koşuyor Köpeklerin kaçmasının ardından domuzlar yiyecek aramaya devam ediyor.  

HAYVANLAR AÇLIKTAN GELİYORSon zamanlarda, aç kalan domuzlarla sıklıkla karşılaştıklarını söyleyen Recep Karakuş "Kar yağdığında gelmişti. Aramızda 100 metre mesafe vardı. Sık geliyorlar. Çünkü hayvanlar açlıktan geliyorlar. Onlar gittikten sonra yerlere bakmaya gittik. Yerleri hep eşmişler. Hayvanlar yiyecek arıyorlar. ya da birileri piknik yaparsa onların kokusuna geliyorlar. İnsanlara saldırdıklarına hiç denk gelmedim. Tabii karşısına fazla çıkmayacaksın. Kızdırırsan illa ki saldırır. Geçen gün arkadaşlar mesire alanında gördüler. Mesire alanının girişine kadar gelmişler" dedi.

İNSANLARA SALDIRMIYORLARAli Karakuş ise insanların bulunduğu yerlerde dolaşmalarına rağmen kimseye saldırmadıklarını ifade ederek, "Koyun gibi yayılıyorlar. Açlıktan geliyorlar. Hayvanlar bir şey bulamıyor ki. Onlar da bizimle beraber karnını doyuruyor. Vatandaşların attığı yiyeceklerle karnını doyuyorlar. Sadece piknik alanına değil her yere gidiyorlar" diye konuştu.

Domuzların geçtiğimiz hafta kar yağdığı günlerde de mesire alanına inmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi
Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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