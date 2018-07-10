Sarıkayalılardan Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaret

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan ve kurum müdürleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Yasin Özcan, beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Niğde Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaretle başladıklarını dile getirdi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'u ve yaşananları gelecek nesillere iletmek, onları unutturmamak adına farklı etkinliklerle her zaman devam ettireceklerini ifade eden Özcan, "Burada kabri başında hem kendisine dua ettik hem kendisini yetiştiren, onun üzüntüsüne dayanamayarak ondan kısa bir süre sonra öbür aleme göç eden annesine dua ettik. İnşallah buradan babasını da ziyaret ederek tekrar Sarıkaya'ya döneceğiz." dedi.

Kaymakam Özcan ve beraberindekiler Şehit Ömer Halisdemir'in ve annesi Fadimana Halisdemir'in de kabirlerini ziyaret etti.