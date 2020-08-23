Sarıkayalı kadınların ürettiği ev ayakkabıları yurt dışına gönderiliyor Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kadınların el emeği, göz nuru ile ürettiği ev ayakkabıları yurt dışına da satılıyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kadınların el emeği, göz nuru ile ürettiği ev ayakkabıları yurt dışına da satılıyor.

Sarıkaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tasarımcı Canis Döşemeci öncülüğünde ev ayakkabısı yapımı kursu açtı. Kursa katılan 30 kadın kursiyer, patik ve çarığı modernize ederek ev ayakkabısı üretiyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'daki patik ve çarığın modernize edilmiş halini "Kelik" markasıyla ürettiklerini söyledi.

Belediye bünyesinde açtıkları ev ayakkabısı kursunda üretim yaptıklarını anlatan Açıkel, "Tasarımcı Canis Döşemeci de kadınlarımıza kurs verdi ve seri üretime başladık. Kadınlar hem atölyede hem de pandemi nedeniyle evlerinde üretim yapıyor. Üretilen ev ayakkabılarını, Sarıkaya'nın ve Anadolu'nun kültürünü yabancılara tanıtabilmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak için yurt dışına da göndermeye başladık." diye konuştu.

Açıkel, bugüne kadar Fransa, Hollanda ve İsviçre'ye de çok sayıda ev ayakkabısı gönderdiklerini ifade etti.

Canis Döşemeci de ev ayakkabılarının tamamen doğal ürünlerden yapıldığını belirtti.

Evde giyilen ürünün tabanının sağlam olması için kendir ipi ve keçi derisi kullanıldığını dile getiren Döşemeci, "Üst kısımlarda yün ip kullanılmakta. Arasındaki boşluklardan dolayı terleme yapmaz. Annelerimizin, ninelerimizin yaptığı patiği, daha modernize hale getirdik." dedi.

Kursiyerlerden Taliha Kır ise istihdam imkanı kısıtlı ilçede kurs sayesinde iş bulduklarına değinerek, ev ekonomisine katkıda bulunduklarını, çocuklarının harçlığını ve mutfak masraflarını çıkardıklarını söyledi.

Güleser Taşkıngül de kurs sayesinde elde ettiği gelirle üniversite harcını yatırdığını anlattı.

Kaynak: AA