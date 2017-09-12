Sarıkaya'da Öğrenci Servislerine Güvenlik Kamerası

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde okul servislerine güvenlik kameraları takıldı.



Sarıkaya Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Arif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler için daha güvenilir olacağını belirtti.



Servislerin güvenlik kameraları ile donatıldığını ifade eden Yılmaz, öğrencilerin güvenliğinin kendileri için büyük bir önem taşıdığına dikkati çekti.



Güvenlik kameralarının minibüslerin ön, arka ve içerisini göstereceğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:



"Servis sırasında kimin ne yaptığını, nerede olduğunu, öğrenci alıp indirme sırasında ne kadar dikkatli olduklarını inceleyeceğim ve bu sayede güvenlik önlemleri almış olacağız. Bunun dışında inşallah olmaz. Ama yaşanan kazalarda kimin haklı kimin haksız olduğunu bu kamera kayıtlarıyla tespit etmek daha kolay hale gelecek. Kamera sistemi maliyetli bir çalışma olmasına rağmen biz önce taşıdığımız insanların can güvenliğine önem vermeyi amaçladık. Araçlarımızda kamera sistemini zorunlu hale getirdik."