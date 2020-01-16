Sarıkamış'ta mahsur kalan aile JAK timlerince kurtarıldı
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Sarıkamış'ta mahsur kalan aile JAK timlerince kurtarıldı

Sarıkamış'ta yolda mahsur kalan 4 kişilik aile JAK timlerince kurtarıldı.

16.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:53
Sarıkamış'ta mahsur kalan aile JAK timlerince kurtarıldı

'ta yolda mahsur kalan 4 kişilik aile JAK timlerince kurtarıldı.


Sarıkamış'ta şehitlik ziyareti yapmak amacıyla yola çıkarak Kızlçubuk Köyü Deresi yürüyüş yolu mevkiine gelen 4 kişilik aile burada mahsur kaldı.


Durum Sarıkamış İlçe Komutanlığı'na bildirildi. Kars Valiliği kontrolünde Sarıkamış Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) timi olay yerine intikal etti. Kızılçubuk mevkide arama başlatan JAK timleri aileye ulaştı.


JAK timlerince yapılan 2 saatlik çalışma sonrasında aile mahsur kaldığı yerden kurtarılarak ilçe merkezine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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