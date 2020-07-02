Sarıkamış'ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı
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Sarıkamış'ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı

Sarıkamış'ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı Sarıkamış'ta 'kız kaçırma' yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı.

02.07.2020 22:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:55

Sarıkamış'ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı

KARS - Sarıkamış'ta 'kız kaçırma' yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış, Horasan ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı İnkaya köyünde kız kaçırma meselesinden iki aile arasında kavga çıktı. Büyüyen kavga da her iki aileden 19 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ayırdığı kavgada yaralanan 19 kişi ambulanslarla Sarıkamış, Horasan ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, jandarma ekipleri köy içi ve köy çıkışında güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sarıkamış'ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı

Kaynak: İHA

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