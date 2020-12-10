Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
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Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı

10.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:06

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar dev kardan adam yaparak ağzına maske takıp sosyal mesaj verdiler.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar dev kardan adam yaparak ağzına maske takıp sosyal mesaj verdiler.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olmaya devam ediyor. Sarıkamış Kayak Merkezinde kalan doğaseverler dev kardan adam yaptılar. Kardan adama maske takan doğaseverlerden İranlı Hamed Charkhchi, "Son üç günde Sarıkamış'ta kar etkili oldu. Pandemi döneminde büyük bir mücadele veriyoruz. Kardan adam yaptık. Kardan adamımıza maske taktık. Onlarda tedbir aldılar. Sezonun açılışını yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.

(Alper Yıldırım/İHA)

Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı
Sarıkamış'ta kardan adamlar maske takmayı unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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