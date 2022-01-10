Sarıkamış Şehitleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda anıldı

KOCAELİ (Bültenler) - "Sarıkamış Şehitlerimiz yüreklerimizde yaşamaya devam ediyor"

Sarıkamış Şehitlerimiz için Kocaeli'de anlamlı bir program düzenlendi.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve protokolden birçokisim katılım gösterdi. Genel Sekreter Gündoğdu, "Sarıkamış Şehitlerimiz yüreklerimizde yaşamaya devam ediyor" dedi.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLADI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında birinci olan Hafız Abdullah Altun tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Programda Sarıkamış Destanı'nın belgeseli de katılımcıların seyrine sunuldu. Programda ayrıca ünlü sanatçı Uğur Işılak da birbirinden değerli parçalarıyla sahne aldı.

GÜNDOĞDU "ONLAR BAYRAK İÇİN VATAN İÇİN CANLARINI FEDA ETTİLER"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını vatandaşlara ileterek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, "Bugün burada aziz şehitlerimizi anıyoruz. Onlar bayrak için vatan için canlarını feda ettiler. Bizler namuslu ve şerefli bir şekilde Anadolu coğrafyasında yaşayabilelim diye canlarını feda ettiler. Bize düşen onları yüreğimizde yaşatmak, çocuklarımızın ve torunlarımızın yüreğinde yaşatmaktır. Bütün kurumlarımız bu tarz programlarla bu ruhu gelecek nesillere aktarmayı üzerlerine bir vazife olarak almalıdırlar" dedi. Genel Sekreter Gündoğdu, Uğur Işılak'a çiçek takdim etti.

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