Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Alper Yıldırım - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezinde bugün başlayan "Kristal Kar Festivali"nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

KARS (İHA) - Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler

KARS - Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezinde bugün başlayan "Kristal Kar Festivali"nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sarıkamış Kayak Merkezinde iki hafta sürecek olan "Kristal Kar Festivali" yöresel oyunlarla başladı. Festival karda kaşar yuvarlama ve kızak yarışmaları ile devam etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde katılımcılar kar üzerinde voleybol oynayarak ve canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Öte yandan Gece Yolcuları grubu hava şartlarından dolayı festivale katılamadı. Haftaya ertelenen konser dolayısıyla festival iki hafta boyunca Sarıkamış Kayak Merkezinde devam edecek.

Katılımcılar, "Beklediğimiz festival bugün başladı. Herkesi buraya davet ediyoruz. Hava şartlarından dolayı Gece Yolcuları festivale katılamadı, konser haftaya ertelendi. İki haftalık bir etkinliğimiz var" dediler.

Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler

Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler

Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Kültür Sanat

Gece Yolcuları, Festival, Kars, kar, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title